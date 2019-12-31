Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı

31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2019 millet olarak bizleri gururlandıran pek çok sportif başarıların yaşandığı 'ilkler' yılıydı." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, pek çok sevince ve heyecana sahne olan 2019'u geride bıraktıklarını belirterek, "Milletçe taze ve yeni umutlarla 2020 yılına kapı aralıyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik çok önemli atılımların hayata geçirildiği, geleceğimiz adına büyük önem taşıyan eserlerin hizmete açıldığı, sanatta, sporda, bilimde, ekonomide, ticarette pek çok başarıların ortaya konduğu bir yılı geride bıraktık." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılı boyunca gençleri geleceğe hazırlamak üzere çok yönlü projelere imza attıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Ülkemizin en kıymetli varlığı hiç şüphesiz gençliğimizdir. Dünyaya adalet penceresinden bakan, üretken, kardeşlik bağları kuvvetli, zeki, adil, cesaret sahibi, her insanın ve canlının hukukunu gözeten idealist bir gençliğimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız ve spor tesislerimizle gençlerimizin yeni yılda da hayatlarını kolaylaştırmaya, her alanda onları sonuna kadar desteklemeye, hayallerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin güvenli yarınları için hiçbir fedakarlıktan geri durmayacağız."

"2019'da Türk sporunu geliştirmek için elimizi taşın altına koymayı, nice etkin faaliyetler, yatırımlar ve projelerle hizmet kalitemizi artırmayı sürdürdük." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Şüphesiz, bakanlığımızın en önde gelen çalışmaları; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikleri, protokoller, ortak çalışmalar ve projeler oldu. Ülkemizde uzun bir süredir tartışılan, hem ailelerimizde hem de gençlerimizde bir problem halini almış 'Spor mu yoksa eğitim mi?' ikilemini ortadan kaldırdık. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımız için vakıf üniversitelerinde yüzde 100 başarı bursu sağlamak üzere üniversitelerimizle çok değerli bir mutabakata imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yerel yönetimlerle güçlü işbirlikleri çerçevesinde pek çok ilde spor tesisleri yatırım protokolleri gerçekleştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz '10.000 Pota' projemizle çok amaçlı spor alanları inşa etmeye başladık. Sporu tabana yayma noktasında tesislerimizi 7 gün 24 saat hizmete açtık ve kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden bütün vatandaşlarımızın bu tesisleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik. 2020 yılı içerisinde en az 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefiyle 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizi başlattık. İl ve ilçelerde yeni havuzlar inşa ederek, mevcut havuzları modernize ederek, mobil havuzları hizmete alarak 1 milyon vatandaşımıza yüzme öğretme hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Öte yandan uluslararası sportif başarıların, sporcu havuzunun büyüklüğü ve nitelikli bir sporcu altyapı sisteminin işletilmesi neticesinde gerçekleştirilebileceğinin bilinciyle bütün branşlarda yeni sporcular keşfetmek noktasında sportif yetenek taraması projelerimizi etkili bir şekilde sürdürdük."

Sporda bu yıl elde edilen başarılara işaret eden Kasapoğlu, "2019 yılı aynı zamanda millet olarak bizleri gururlandıran pek çok sportif başarıların yaşandığı 'ilkler' yılıydı." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 2020 yılına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"2020 yılı ise son derece iddialı bir şekilde katılacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları sebebiyle inşallah bir 'madalyalar' yılı olacak. 2020 yılının, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleştirilen sporda tesisleşme devriminin meyvelerini toplayarak milletçe daha çok gururlanacağımız ve spor anlamında geleceğe emin ve sağlam adımlarla istikrarlı şekilde yürüyeceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza muvaffakiyetler diliyorum. Kutlu yürüyüşümüz inşallah 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının, sevgi ve esenlik içerisinde geçirdiğimiz, milletçe birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede yaşadığımız mutlu bir yıl olmasını temenni ediyor, aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."?

Kaynak: AA