Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik - Haberler Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalyayla Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalyayla Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Muaythai Milli Takımı'nı kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, "Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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