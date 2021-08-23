Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda 4'üncü olan milli güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Ata sporumuzun genç temsilcileri tarafından kazanılan bu madalyalar güreşimizin geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Olimpiyat madalyasına kadar gidecek bir sürecin başında olan genç pehlivanlarımıza, bu meşakkatli ama gurur dolu yollarında başarılar diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Cem Belevi Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:49:46. #1.14#

title