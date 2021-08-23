Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda 4'üncü olan milli güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Ata sporumuzun genç temsilcileri tarafından kazanılan bu madalyalar güreşimizin geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Olimpiyat madalyasına kadar gidecek bir sürecin başında olan genç pehlivanlarımıza, bu meşakkatli ama gurur dolu yollarında başarılar diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu