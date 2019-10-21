Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Karacabey'e yatırım müjdesi

21.10.2019 14:19

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa ziyaretinde, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'la görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçe genelinde spora yönelik yeni yatırımlar gerçekleştirme sözü verdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile yaptığı görüşmede, ilçedeki başarılı sportif faaliyetlerin yakından takipçisi olduğunu ifade ederek, Karacabey'e daha fazla spor yatırımı yapma konusunda destek sözü verdi.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkanı Ali Özkan'la da görüşen Bakan Kasapoğlu, Karacabey'in bilhassa son yıllarda her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de gerçekleştirdiği atılımları yakından takip ettiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür etti.



Bakan Kasapoğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, görüşmede Uluabat Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan sahanın sentetik sahaya çevrilmesi, Öğretmenler Parkı içerisine 1 adet doğal çim futbol sahası, 1 adet çok maksatlı salon, 1 adet tenis kortu ve 2 adet kapalı kort yapılması konularının gündeme getirildiğini söyledi.



Başkan Özkan, belediye yüzme havuzunun günümüz şartlarına uygun, yaz-kış kullanılabilir bir şekilde kapatılması için ödenek konusunda bakanlıktan destek sözü aldıklarını ifade ederek, yine aynı şekilde çeşitli kırsal mahallelere halı sahalar ve gençlik merkezi tesisinin yapım için de Bakan Kasapoğlu'nun kendisine söz verdiğini müjdeledi.



Göreve geldikleri ilk günden bu yana, 'spor ve sporcu dostu kent' hedeflediklerini hatırlatan ve ilçedeki lisanslı sporcu sayısını 300'den 8 bine yükseltmelerinin de bu başarıların temelini oluşturduğunu kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, "İlk günden beri ilçemizde lisanslı sporcu sayısını giderek arttırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bazı alanlarda kapasitemiz zorlanıyor. Bu konuda gerekli yatırımlar için bakanlığın desteğine ihtiyacımız vardı. Bursa'da gerçekleşen görüşmede sayın bakamınızdan önemli sözler aldık. Verdikleri destek sözünden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Karacabey sporda başarılarla adından söz ettirmeye devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA