Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "Derya Büyükuncu" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan "Derya Büyükuncu" paylaşımı Açıklaması

AA, Muhammed Boztepe - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaşarak, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Derya Büyükuncu, Emine Erdoğan, Medya, Güncel, Haber

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