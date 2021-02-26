Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan BAL müjdesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan BAL müjdesi

26.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:55
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan BAL müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig'lerin yeniden başlayacağı tarihi açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig'lerin yeniden başlayacağı tarihi açıkladı. Bakan Kasapoğlu, BAL'da düdüğün 17 Nisan Cumartesi günü çalacağını ve detayların TFF tarafından açıklanacağı müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 'Bölgesel Amatör Lig' için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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