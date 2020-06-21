Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Babalar Günü mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu, Nazım Hikmet'in "Baba" şiirinden alıntı yaptığı twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Baba! Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım! Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez! Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. #BabalarGünü kutlu olsun." Kaynak: AA