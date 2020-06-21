Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Babalar Günü mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
21.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, Nazım Hikmet'in "Baba" şiirinden alıntı yaptığı twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Baba! Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım! Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez! Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. #BabalarGünü kutlu olsun."
Kaynak: AA