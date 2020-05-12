Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara mektup
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara mektup

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Kastamonu ve Çorum'da karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara mektup
12.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:42

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Kastamonu ve Çorum'da karantinaya alınan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorum İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mektup ve kitap gönderdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve kurum görevlileri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları vatandaşlara ulaştırdı.

Yurtta kalan vatandaşlar da Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Kastamonu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Kastamonu'daki yurtlarda karantinaya alınan 171 kişiye de mektup ve kitap gönderdi.

Kasapoğlu'nun, Kastamonu Baharzade Feride Hanım yurdunda misafir edilen vatandaşlara gönderdiği roman, edebiyat ve şiir kitapları ile Kovid-19 ile mücadele sürecinin anlatıldığı mektubu yurt görevlileri tarafından dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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