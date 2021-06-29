Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ve İsmail Küçüksolak'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ve İsmail Küçüksolak'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'nın Dortmund kentinde süren Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan milli güreşçi Polat Polatçı ile bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile İsmail Küçüksolak'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Polat Polatçı'yı, 70 kiloda bronz madalya kazanan Mevlüt Özdemir ile 79 kiloda bronz madalya kazanan İsmail Küçüksolak'ı kutlarım. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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