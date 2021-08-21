Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manavgat'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Manavgat ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Kasapoğlu, voleybolda kazandığı ve Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki evinde bulunan madalyası yanan Çeltikçi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ece Ünal'a yeni bir madalya hediye etti.

Yangından etkilenen Kalemler ve Evrenseki mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş