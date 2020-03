Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesine karar verdik Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik.

"BU SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"Gençlik ve Spor Bakan D r. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantı sonrasında, "Bütün dünyayı saran birçok ülkeden binlerce insana bulaşan koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devlet-millet iş birliğiyle devam ediyor. Türkiye olarak, salgın ilk defa ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemler alan birkaç ülkeden biriyiz. Ülke olarak en başından beri bu hastalıkla alakalı gelişmeleri anbean takip ettik. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir operasyon merkezi ve bir Bilim Kurulu oluşturarak, hastalığın dünyadaki yayılımını sürekli izledik ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirleri ivedilikle gündemimize aldık. Bu süreçte, devletimizin bütün kurumları, yayılımın durumuna göre elinden gelen bütün önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde çalışarak hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. Bu salgının üstesinden, yalnız devletimizin ya da bireylerin tek taraflı tedbirleriyle değil; topyekün bir seferberlik haliyle geleceğiz" dedi.14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRECİNE UYULMASI SON DERECE ÖNEMLİ"Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararların önemine de değinen Kasapoğlu,"Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı vakaların tamamının yurtdışı kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ülkeye girişten sonraki 14 günlük karantina sürecine harfi harfine uyulması son derece önemli... Yayılımı kontrol altına almak için, bu süreçten asla taviz vermemeliyiz. Bildiğiniz gibi uygun olan öğrenci yurtlarımızı bu amaçla kullanılmaya başlamıştık. Yaygın bir yurt ağına sahip olmamız, dünyada pek çok ülkenin karantina aşamalarında çektiği sıkıntıları yaşamamamız noktasında büyük bir fırsat… Üniversitelerin tatil olması, bu zamanı aileleriyle geçirmeyi tercih eden gençlerimizden yurt ücretinin alınmaması ve evlerinde geçirecekleri sürenin 75 günlük izinlerinin dışında tutulması uygulamaları nedeniyle, Türkiye geneli yurtlarımızın doluluk oranını %24'e kadar düşmüş durumda… Yani yatak kapasitemizin %76'sı şu an itibariyle boştur. Bu durum neticesinde Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz tarafından, yurtlarımızın karantina ve gözlem yeri olarak kullanılması uygun bulunmuştur. Şu an itibariyle, Türkiye geneli toplamda 14 ilimizde, 35 yurdumuz, dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmesinin akabinde kullanıma hazır hale getirildi. Bu noktada, büyük bir özveriyle emek sarf eden sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minneti ifade ediyorum. Bakanlık olarak, bütün kurumlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Koronavirüs Pandemisi'nin bütün dünyada, belki de en çok etkilediği alanların başında spor gelmektedir. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş, uluslararası organizasyonlar ertelenmiş, etkinlikler iptal edilmiştir. Bu kapsamda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da 1 yıl ertelenmesi kararı alınmıştır. Şampiyona 11 Haziran 2021 ile 11 Temmuz 2021 yılları arasında yapılacak. Mayıs ayında ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da daha ileri bir tarihte gerçekleşecek… Biz de ilgili kurumlarımızın tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, alacağımız önlemleri sürekli güncelliyor ve hızlı bir şekilde uygulamalar ortaya koymaya azami özen gösteriyoruz. Bütün tarafların katılımıyla fikirleri masaya yatırıyor, analiz ediyor ve yönlendirmeler ışığında tedbir kararları alıyoruz. Sporda, geçtiğimiz hafta birtakım tebdirleri hayata geçirmiştik. Bireysel branşlarda bütün müsabakaları, organizasyonları ve katılımları ertelemiş; Voleybol, basketbol, futbol gibi takım branşlarında liglerin seyircisiz oynanmasına karar vermiştik. UEFA, Euroleague ve NBA, aynı La Liga, League1, Bundesliga ve Premier League gibi maalesef liglerini tatil ederken geç kalmışlardı. Çünkü ülkelerinde vaka sayıları binlerle, ölü sayısı onlarca hatta yüzlerce olduğunda dahi bırakın liglerin tatil edilmesini, seyircili oynatmaya devam etmişlerdi. Oysa biz liglerin seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Avrupa'da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Tedbiren alınmış bu karar, Koronavirüs Pandemisi'nin geçtiğimiz haftaki yayılım durumu neticesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli istişareler içerisinde alınmış bir karardı. Salgının mevcut durumu ve günün koşulları dikkate alınarak, bu tebdirlerde bir güncelleme söz konusu oldu" diye konuştu."LİGLERİN TAMAMININ ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"Liglerin ertelendiğini belirten Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, bütün branşlarda bir irtifa kaybı değil; yenilenme, toparlanma için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü kılmak en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, federasyonlar ve kulüpler sporcu, antrenör ve diğer çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle yerine getirecektir. Federasyonlarımıza da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi ve planlamalarını eksiksiz yapmaları hususunda talimatlandırdık. Elbette federasyonlarımız, en önemli paydaşlarımız… Bugünkü toplantımızın gündeminde de onların çalışmaları, yarınlarımız için yapılacaklar gündemimizdeydi. Etkili ve verimli bir süreç geçirmek noktasında her anlamda federasyonlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Tedbirler kapsamında, zorunlu nedenler dışında sporcular yurt dışına gönderilmeyecek yurtdışından gelenler ise 14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak. Kulüpler tarafından sporcu, antrenör ve çalışanlarının sağlık durumları hassasiyetle takip edilecek" şeklinde konuştu. "TÜRKİYE, KORONAVİRÜS PANDEMİSİ'YLE MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR ÜLKE" Koronavirüs Pandemisi'yle mücadelede hakkında Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Elbette çok normal olarak bazı sporcularımızda bir tedirginlik hali söz konusu… Bu durumu da anlayışla karşılıyoruz. Fakat herkes müsterih olsun.Türkiye, Koronavirüs Pandemisi'yle mücadelede dünyaya örnek olan birkaç ülkeden biri…Bu nedenle sporcularımız, olabilecekleri en doğru adresteler… El birliğiyle bu süreci en kısa zamanda, en iyi şekilde atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün belirttiği üzere önümüzdeki süreci azami dikkatle geçirmemiz halinde, ülkemiz virüsle mücadelede büyük bir başarı sağlayacak. Ülke çapında mücadelede de ciddiyeti asla elden bırakmayalım. Sağlık Bakanlığımızın yönlendirmelerine uyalım. Tebdirlerden taviz vermeyelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 7 gün 24 saat mücadeleye devam edeceğiz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kasapoğlu'nın açıklamaları

- Ankara

Kaynak: DHA