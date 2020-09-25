Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...
25.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:04
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Butona basılması Çiçek takdimi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Butona basılması
Çiçek takdimi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci