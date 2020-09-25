Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...

25.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Butona basılması Çiçek takdimi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Butona basılması

Çiçek takdimi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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