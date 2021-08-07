Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık rekorunun kırıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık... - Haberler Spor
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