Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kapılar Kapanmasın projesiyle pek çok faaliyeti...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kapılar Kapanmasın projesiyle pek çok faaliyeti...

Bakanların masaya geçmeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel,...

27.08.2019 11:03
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Bakanların masaya geçmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:
Kaynak: AA
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