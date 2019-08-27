Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kapılar Kapanmasın projesiyle pek çok faaliyeti...

27.08.2019 11:03

Bakanların masaya geçmeleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı.

Kaynak: AA