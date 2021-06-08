Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
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Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Kasapoğlu, İnebolu ilçesinde İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nın başlangıç törenine katıldı.

Burada 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı 95 kilometre sürecek yarışı başlatan Bakan Kasapoğlu, sporculara başarılar diledi.

Kasapoğlu, daha sonra Heyamola Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izledi.

İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı, Kastamonu'da sona erecek.

Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi | KASTAMONU - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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