Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "İmkanlarımızı seferber ederek çıtayı yukarılara taşıyacağız"

17.10.2019 16:34

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da gerçekleştirilen yatırımların bakanlık desteğiyle hız kazanarak katlanacağını açıklayarak, "Bursa'da yapılan gençlik ve spor yatırımlarında tüm imkanlarımızı seferber ederek, çıtayı çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.



Bakan Kasapoğlu'nun Büyükşehir ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Refik Özen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Süleyman Şahin ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hazır bulundu.



Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ankara Yolu'ndaki merkez binada gerçekleşen görüşmede, Büyükşehir Stadyumu, Alaçam Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu (Altıparmak), Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi ve Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisi gibi projelerin hızlı bir şekilde hizmete alınabilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 'Başkan Aktaş tarafından gündeme getirilen' yatırımlardan bazılarının tamamlanması, bazılarının da projelerinin yapılması yönünde talimatlar verdiği buluşmada, İnegöl, Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde gençlik merkezleri ile basketbol sahalarının kurulması yönünde karar da alındı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kasapoğlu'nu bakanlıktaki üst düzey görevlerinden tanıdığını ve kendisinden bugüne kadar fazlasıyla istifade ettiklerini belirten Başkan Aktaş, "Sayın bakanımıza, Bursa'mızın 17 ilçesini kapsayan spor yatırımlarıyla ilgili heyecanımızı ilk elden anlattık. 3 milyon kişi ile dinamik bir nüfusumuz var. Alaçam Gençlik Kampı'nın yılın 12 ayı kullanılabilmesi, Altıparmak'ta Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz yerin hemen yanı başında yer alan Kapalı Spor Salonu'nun Millet Bahçesi alanına dahil edilmesi, ilçelerdeki spor salonu, futbol sahası gibi yatırımların artırılması ile ilgili kapsamlı bir rapor sunduk kendilerine. Projelerimizin bazılarıyla ilgili hemen, bir kısmı ile alakalı ise proje yapılması noktasında talimatları oldu. Beraberinde, şehrin eksik kalan noktalarıyla ilgili neler yapılabileceği noktasında fikir teatisinde bulunduk. İnanıyor ve ümit ediyorum ki yaptığımız yatırımlar sonucunda, sporun tüm branşlarında önemli başarıları Bursa'mıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.



Bakan Kasapoğlu ise tarih ve kültür şehri Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Aktaş'a yeni dönem için 'Hayırlı olsun' demek istediklerini ve bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'ne geldiklerini belirten Kasapoğlu, Bursa'da yapılan spor yatırımlarının bundan sonra hem bakanlık hem de belediyeler eliyle katlanarak gelişeceğini ifade etti. Bursa'nın spor algısının Türkiye ve bakanlık için önemli olduğunu, bu manada bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek şehirdeki yatırımları çok daha ileri noktalara taşımak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bursa, bizim için önemli bir marka. Sporcu potansiyeli açısından çok zengin bir ilimiz. İnşallah, gerçekleştireceğimiz yatırımlarla birlikte bu güzide markamızı çok daha ileri noktalara taşımış olacağız" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına el yapımı kılıç hediye etti. Bakan Kasapoğlu, ziyaret sonunda Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. - BURSA

Kaynak: İHA