Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29...
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Son Dakika Haberleri
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