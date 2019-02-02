Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hollanda'da Türk Gençleriyle Bir Araya Geldi

AMSTERDAM (İHA)-Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk gençleri ile Hollanda'da buluştu. Bakan Kasapoğlu, program esnasında gençlere güzel nasihatlerde bulundu. Ayrıca Avrupadaki gençlere övgü yağdırdı. Gençlerin Hollanda ile uyum halinde olmalarının, daha pozitif bir yaşam için gerekli olduğunu vurguladı. Kasapoğlu'Ancak bunları yaparken kendi kimliğinizi, değerlerinizi vatan toprağına olan aidiyetinizi lütfen kaybetmeyin. Biliyorum sizler ülkemiz bir sorunla karşılaşsa ülkemizin ayağına bir taş dahi değse, burada kederleniyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Sizlerin kalbi Türkiye'miz için çarpıyor. Ben öncelikle sizlere Türkiye'mize duyduğunuz aidiyet için özellikle teşekkür etmek istiyorum', dedi.

Ayrıca gençlere, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 'burada gurbetçi, Türkiye'de Almancı' diye anılmıyorsa, burada sizin enerjinizin, sizin duruşunuzun bir payı var. Sizler vatanımızdan uzaktasınız ancak kendi kimliğinizi korumanın kültürünüzü korumanın mücadelesini veriyorsunuz. Bu vesileyle sizlerle gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.

"Elbette sizin buralara ayak uydurmanız, buradaki hayata intibak sağlamanız için gayretleriniz de var. Biz bunları da çok önemsiyoruz. Çünkü sizlerin buradaki varlığı, burada ülkemizi, insanımızı, kültürümüzü temsil etmeniz bizler için çok önemli bu bize de ayrı bir güç katıyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından sonra, program basına kapalı bir şekilde devam etti. Kasapoğlu, gençlerle samimi bir ortamda sorular ve sorunlarla yakından ilgilendi, bu buluşmanın henüz ilk buluşma olduğunu ve bundan sonra daha sık geleceğini belirti. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA