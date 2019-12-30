Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

30.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:08
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, beraberindeki Hatay Valisi , Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve bazı milletvekilleriyle inşaat çalışmaları süren statla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA
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