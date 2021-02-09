Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Haserek Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bingöl'deki Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bingöl'de temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Dikme Köyü sınırlarında bulunan Haserek Kayak Merkezi'nde Bingöl Kayak Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Kayak kıyafetlerini giyen Kasapoğlu, kar motoru kullandı. Bingöl Kayak Kulübü üyeleri tarafından Türk bayrağıyla sunulan gösteri beğeniyle izlendi. Gösterinin ardından sporcular, Türk bayrağını öperek Bakan Kasapoğlu'na takdim etti.

Gösteri sunan çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kasapoğlu, daha sonra kayak merkezinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesiste genç sporcularla buluştu.

Bakan Kasapoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Gençlik ve Spor Bingöl İl Müdürü Mahmut Danayiyen de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk