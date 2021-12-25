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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te yüzme şampiyonasını izledi Açıklaması
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nı izledi.

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ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nı izledi.

Organizasyonun yapıldığı Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunup müsabakaları izleyen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, şampiyonada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, "Sporun her alanında olduğu gibi yüzmede de önemli hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirme yolunda her geçen gün çok daha fazla yol katediyoruz. Türkiye Yüzme Federasyonumuza, değerli antrenörlerimize, gençlerimizi spora teşvik eden değerli ailelerimize, özveriyle hedeflerine yürüyen sporcu kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kıran Merve Tuncel ile de fotoğraf çekildi.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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