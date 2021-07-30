Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Esra Yıldız'ın sevincine ortak oldu
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Esra Yıldız'ın sevincine ortak oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Esra Yıldız'ın sevincine ortak oldu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan Esra Yıldız'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan Esra Yıldız'ı tebrik etti.

Kokugikan Arena'da Esra'nın karşılaşmasını tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabakadan sonra Esra Yıldız da Bakan Kasapoğlu'nun olduğu bölüme geldi. Kasapoğlu, çeyrek finale çıkan milli sporcunun heyecanını ve mutluluğunu paylaştı.

Kasapoğlu, Esra Yıldız ve antrenörü Nazım Yiğit'e sonraki müsabakalar için başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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