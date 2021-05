Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, engelli gençleri kabul etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporda, sanatta, kültürde, hayatın her alanında öncü bireylerimiz, gençlerimiz, sporcularımız, inşallah yarınların dünyasına mührünü vuracak. Buna inanıyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, 10-16 Mayıs "Engelliler Haftası" kapsamında engelli gençleri kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu, engelli gençlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, "Bakanlık sizin bakanlığınız. Bu nazik ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Bugün ramazan ayının son günü ve inşallah yarın bayramın ilk gününü idrak edeceğiz. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarına tepki gösteren Kasapoğlu, orada yaşananların büyük zulüm olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'da saldırıya uğrayan Filistinli kardeşlerimize rabbimden yardım ve zafer diliyorum. İnanıyorum ki tüm insanlık burada yaşanan zulme bundan sonra daha farklı daha güçlü bir şekilde tepkisini ortaya koyar ve oradaki gençlerimiz, kadınlarımız, Filistinli kardeşlerimiz, bu durumdan bir an evvel topyekun bir şekilde refaha kurtuluşa erer."

Engelli bireyler için bakanlık olarak çok sayıda proje ve çalışma gerçekleştirdiklerini ve bunların devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yılda her alanda engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları hamdolsun ki başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü ve bunun çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdığımızı da ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak biz de hayata geçirdiğimiz bütün çalışmalarda bu hassasiyeti ön planda tuttuğumuzu ve bu çerçevede yeni açılımları gerçekleştirileceğini de ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Engelli sporcuları her alanda destekleyeceklerini ve sivil toplum iş birliğini önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte engelli bireylerin erken yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesi ve talep ettikleri spor branşlarında faaliyet göstermeleri için çalışmalar yapacağız. Bu anlamda devletimizin diğer kurumlarıyla yeni iş birliklerine gireceğiz. Profesyonel engelli sporcuların yetişmesine yönelik yeni teşvik politikaları hayata geçireceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimizin engelli bireyler konusunda bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapacağız"

Bakan Kasapoğlu, engelli bireylerin hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanmasını temin etmek için bilgiye erişimlerini de kuvvetlendirecek çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Gençlerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu vesileyle tüm dünyada bu anlamda bir farkındalık, daha güçlü bir bilinç temenni ediyorum. İnşallah bu farkındalığın arzu ettiğimiz seviyelere ulaşmasına vesile olur. Sizler gibi özel gençlerimizin doğru eğitim programları ve sosyalleşme desteğiyle bugün ne denli büyük başarılara imza atabildiğini her gün görüyoruz. Engelli bireylerin gençlik merkezleri, yurtlar, spor tesisleri gibi alanlardaki fiziki ve çevre düzenlemelerinde erişilebilirlik düzenlemelerini standartlara uygun yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin engelli bireyler konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için söyleşi, seminer, organizasyonlar gibi çalışmalar yaparak toplumsal entegrasyonu sağlanasını destekleyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden iş dünyasına kadar hayatın her alanında yazdığı başarı hikayeleriyle gurur duyduklarını belirterek, "Sizler de farklı alanlarda öncü rolleri olan, her biriniz birbirinden değerli, pırıl pırıl gençlerimizsiniz. Her türlü zorluğa rağmen yılmadan, yorulmadan, inançla ortaya koyduğunuz mücadele, sadece diğer engelli vatandaşlarımız için değil, herkes için önemli bir motivasyondur. Engelli bireylerimizin hayatlarını destekleyecek, güçlendirecek, geliştirecek, kolaylaştıracak projeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler konusunda daha sağlam adımlar atabilmek için devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da bir eş güdüm içerisinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Her alanda insan hakları temelli bir anlayışı egemen kılmamız gerekiyor. Tabi sosyal devlet olmak, fırsat eşitliği sunma açısından da ayrı bir misyonu hepimize yüklüyor. Engelli hakları bu anlamda önemli bir alan. Dünyadaki engellilikle ilgili tarihsel sürece bakıldığında uzmanların ifadesiyle medikal modelden sosyal modele, en nihayetinde bugün de insan hakları modeline doğru bir evrilme ifade ediliyor. Daha açık ifadeyle; en başlarda engelli bireyleri düzeltmeye, iyileştirmeye çalışan bir yaklaşım hakimken, bugün sosyal ve fiziksel şartları engelli bireylere uygun hale getirme anlayışı ön plana çıkmıştır. Sosyal devlet olma anlayışının gereği olarak fırsat eşitliğinin sağlanması ana hedef olmuştur. Bu nedenle bugün engelli haklarını savunmak, insan haklarını savunmaktır. Bizim bu hususa olan bakış açımız budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, önceliğimiz"

Bakan Kasapoğlu, engelli sporcuların Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerinin kendileri için çok mühim olduğunu söyledi.

Bunun için bakanlık olarak büyük gayret sarf ettiklerini anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz, önceliğimiz. Bakanlık hizmetlerimizin engelli dostu bir nitelikte olmasını ayrıca önemsiyoruz. Bu anlamda toplumsal farkındalığı sağlamada, onu güçlendirmede apayrı bir çalışma konusu. Sizlerin gençlere ilham verme yanından onlara rol model olma yolunda, dünya literatüründe dünya spor tarihinde farklı başarılarla isimlerinizi altın harflerle yazdırma başarısı da rekorlarda madalyalarla bunu taçlandırmanız ayrı bir mutluluk." şeklinde konuştu.

"İnanıyorum ki Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda da milletimizin gözü, kulağı, gönlü sporcularımızla birlikte olacak." diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun evrensel mesajını yine hep birlikte tüm insanlara haykıracağız. Aramızda aktif olarak spor yapan arkadaşlarımız var. Pek çok farklı branş var. Bu branşların her birine erişimi kolaylaştırmak ve bu anlamdaki engelleri ortadan kaldırmak bizlerin görevi. Engelli sporcularımız bütün dünyada ülkemizi başarıyla temsil edip şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Gençlerimizin kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri bir zemin hazırlayarak, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın tesislerinde tek başınıza, rahatlıkla gelip arzu ettiğiniz gibi spor yapabilirsiniz. Dün Gençlik Haftası'nı başlattık. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutlayacağız. Ben bu vesileyle dolu dolu bir haftayı tüm sporcularımız ve gençlerimiz için büyük sürprizlerle inşallah gerçekleştireceğimizi ifade ediyorum. Sporda, sanatta, kültürde, hayatın her alanında öncü bireylerimiz, gençlerimiz, sporcularımız inşallah yarınların dünyasına mührünü vuracak. Buna inanıyoruz. Hep birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın öncü birliğinde ülkemizi, şanlı bayrağımızı daha yükseklere taşıyacağız. Ben bu vesileyle Gençlik Haftamızı kutluyorum. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlıkla afiyetle nice bayramlar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu