Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Edirne'de Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Edirne'de Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, kadınların ve halkın tüm kesimlerinin spora erişimlerini kolaylaştırmaya, bu anlamda yarınlara yönelik sporcu envanterini geliştirmeye ve halkın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Edirne'de Açıklaması
12.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:07

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, kadınların ve halkın tüm kesimlerinin spora erişimlerini kolaylaştırmaya, bu anlamda yarınlara yönelik sporcu envanterini geliştirmeye ve halkın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kasapoğlu, Keşan ilçesindeki yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Stadyumun futbol sahasını gezen Kasapoğlu, futbol topu ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun geçtiği kaleye şut çekti ve buradaki sporcularla da fotoğraf çektirdi.

Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Gençlik Merkezini de ziyaret etti.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin sadece bugününü değil yarınlarını düşünerek projeler ürettiklerini söyledi.

Keşan için uzun süredir konuşulan projeleri harekete geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanması için gereken tüm altyapıyı inşallah en kısa sürede Keşan ile buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için gençler için hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, kadınlarımızın ve halkımızın tüm kesimlerinin spora olan erişimlerini kolaylaştırmak ve bu anlamda yarınlara yönelik hem sporcu envanterimizi geliştirmek hemde halkımızın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem veriyoruz. O yüzden 40 yıllık Keşan stadını çok daha modern ve güzel şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya 7/24 bekliyoruz. Çok hızlı şekilde bunu Keşan'ımızla buluşturacağız. Tabi ki yanındaki mevcut spor salonumuzu tüm yönleriyle ele alıyoruz ve çok modern 7/24 tüm halkımızın hizmetinde olacak şekilde Keşan ile buluşturacağız."

"Yüzme bilmeyen kalmasın"

Bakanlık olarak "Yüzme bilmeyen kalmasın" dediklerini söyleyen Kasapoğlu, yüzmenin önem verdikleri branşlardan biri olduğunu ifade etti.

Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için yarı olimpik olarak ilçeye havuz inşa edileceğini anlatan Kasapoğlu, "Keşan'ın havuzu halkımıza hayırlı olsun. Bunun da ihalesi çok yakın zamanda belediyemiz tarafından yapılacak. En kısa zamanda bunları halkımızla milletimizle buluşturacağız." dedi.

Sporun tabana yayılması için erişebilir olmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Keşan'da 11 büyük mahallemiz var, mahallelerimizi spor alanları ve semt tipi sahalarla donatacağız. Ülkemizin en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa etmiştik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz en büyük umudumuz. Başkanımızla yine konuştuk butik gençlik merkezlerinden birini de Keşan'ımıza kazandıracağız. Gençlerimizi, sahalara, salonlara ve merkezlere bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kasapoğlu, incelemelerinin ardından Mehmet Gemici Cennet Parkı'nda futbol kulübü yöneticileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Selim Ak, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın Ekonomi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte...
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi Dünya
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gece kulübünden atıldı
Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gece kulübünden atıldı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Ece Erken Mabel Matiz Çağla Şıkel
Spor Tamer Tuna Henry Onyekuru Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Edirne'de Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:10:35. #1.15#
title