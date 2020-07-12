Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Edirne'de Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, kadınların ve halkın tüm kesimlerinin spora erişimlerini kolaylaştırmaya, bu anlamda yarınlara yönelik sporcu envanterini geliştirmeye ve halkın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, kadınların ve halkın tüm kesimlerinin spora erişimlerini kolaylaştırmaya, bu anlamda yarınlara yönelik sporcu envanterini geliştirmeye ve halkın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kasapoğlu, Keşan ilçesindeki yenilenecek Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Stadyumun futbol sahasını gezen Kasapoğlu, futbol topu ile Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun geçtiği kaleye şut çekti ve buradaki sporcularla da fotoğraf çektirdi.

Yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda da incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Gençlik Merkezini de ziyaret etti.

Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin sadece bugününü değil yarınlarını düşünerek projeler ürettiklerini söyledi.

Keşan için uzun süredir konuşulan projeleri harekete geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar Keşan'ın gerekli olan sportif altyapısını ve gençlerin yarınlara çok daha donanımlı hazırlanması için gereken tüm altyapıyı inşallah en kısa sürede Keşan ile buluşturacağız. Bugün Keşan için bir milat olacak. Keşan'ın sportif anlamda geleceği için gençler için hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Sporu birkaç branştan ibaret görmediklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, kadınlarımızın ve halkımızın tüm kesimlerinin spora olan erişimlerini kolaylaştırmak ve bu anlamda yarınlara yönelik hem sporcu envanterimizi geliştirmek hemde halkımızın spor yapan bir toplum olmasına büyük önem veriyoruz. O yüzden 40 yıllık Keşan stadını çok daha modern ve güzel şekle dönüştürüyoruz. Tribünleriyle, tartan pistiyle halkımızı buraya 7/24 bekliyoruz. Çok hızlı şekilde bunu Keşan'ımızla buluşturacağız. Tabi ki yanındaki mevcut spor salonumuzu tüm yönleriyle ele alıyoruz ve çok modern 7/24 tüm halkımızın hizmetinde olacak şekilde Keşan ile buluşturacağız."

"Yüzme bilmeyen kalmasın"

Bakanlık olarak "Yüzme bilmeyen kalmasın" dediklerini söyleyen Kasapoğlu, yüzmenin önem verdikleri branşlardan biri olduğunu ifade etti.

Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için yarı olimpik olarak ilçeye havuz inşa edileceğini anlatan Kasapoğlu, "Keşan'ın havuzu halkımıza hayırlı olsun. Bunun da ihalesi çok yakın zamanda belediyemiz tarafından yapılacak. En kısa zamanda bunları halkımızla milletimizle buluşturacağız." dedi.

Sporun tabana yayılması için erişebilir olmasının önemine değinen Kasapoğlu, "Keşan'da 11 büyük mahallemiz var, mahallelerimizi spor alanları ve semt tipi sahalarla donatacağız. Ülkemizin en güzel gençlik merkezlerinden birini Keşan'a inşa etmiştik. Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz en büyük umudumuz. Başkanımızla yine konuştuk butik gençlik merkezlerinden birini de Keşan'ımıza kazandıracağız. Gençlerimizi, sahalara, salonlara ve merkezlere bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Kasapoğlu, incelemelerinin ardından Mehmet Gemici Cennet Parkı'nda futbol kulübü yöneticileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinde, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Selim Ak, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.

Kaynak: AA