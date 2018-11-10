Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan 10 Kasım Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Kasım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ve İstiklal Harbi'mizin Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 80. vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyük milletimizle omuz omuza verdiği Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi sebebiyle, hatırası bu ülkenin hafızasında daima diri kalacaktır. Onun mirasına sahip çıkmanın hakiki yolu; Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini, sonuna dek sürdürmekten geçmektedir. Bu şuurla attığımız bütün adımlar, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin geleceğini omuzlayacak 'yükselen yeni nesil' içindir. Gazi Mustafa Kemal'in geleceğe ışık tutan 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim' sözüyle işaret ettiği örnek sporcularımızla, Türk sporunu dünyanın en üst sıralarına taşıma gayretimiz de devam edecektir. Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin gözlerindeki ışıktan aldığımız güçle, 2023 hedeflerimize doğru inançla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve vatan müdafaasında canını siper eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." - ANKARA