Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çubuk'ta gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Çubuk İlçe Teşkilat Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, belediye meclis üyeleri ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Burada incelmelerinin arından basın toplantısı düzenleyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindekilerle Ak Parti Çubuk İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile ilçede yürütülen spor tesisi inşaatları ve yeni projeler hakkında görüşen Kasapoğlu, daha sonra Ak Parti Çubuk Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Gençlerin istek ve taleplerini dinleyen Kasapoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.