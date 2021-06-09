Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çankırı'ya Geldi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çankırı'ya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çankırı'ya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çankırı'ya GeldiGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU, inşaatı devam eden Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çankırı'ya GeldiGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU, inşaatı devam eden Çankırı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan KASAPOĞLU, Kastamonu'daki programlarının ardından İlimize geldi. İstasyon Kavşağı mevkiindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatına geçen KASAPOĞLU, burada Valimiz Abdullah AYAZ, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir ÇELİK, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık AK ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. İnşaat hakkında bilgi alan KASAPOĞLU, burada yaptığı açıklamada, Çankırı'nın hem ilçe ve köylerinde hem de şehir merkezinde birçok spor yatırımı bulunduğunu söyledi. Yapımı devam eden havuzun da bunlardan biri olduğunu belirten KASAPOĞLU, "Hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle Çankırı inşallah öncü illerden biri olacak. Havuz da inşallah büyük bir katkı sağlayacak. " diye konuştu. Bakan KASAPOĞLU, incelemelerinin ardından ilimizden ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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