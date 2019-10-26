Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Çanakkale Türküsü"nü söyledi

26.10.2019 00:21

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle biraraya geldi. Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu saz eşliğinde "Çanakkale Türküsü"nü söyledi. Daha sonra kendisini sosyal medya üzerinden çaya davet eden gençlerle bir kafede buluşan bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA