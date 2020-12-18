Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı.