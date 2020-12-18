Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)

18.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:04

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geldiği Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Brand&Sport Summit 2020'ye çevrim içi katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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