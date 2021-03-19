Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te

19.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:32
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Kasapoğlu'nu Bitlis Valiliği önünde Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Çağatay tarafından Ahlat bastonu hediye edilen Bakan Kasapoğlu; AK Parti milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler ve kurum amirleriyle bir toplantı yaptıktan sonra belediyeye geçti. - BİTLİS

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:33:39. #1.16#
title