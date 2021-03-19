Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bitlis'te

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Kasapoğlu'nu Bitlis Valiliği önünde Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Çağatay tarafından Ahlat bastonu hediye edilen Bakan Kasapoğlu; AK Parti milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler ve kurum amirleriyle bir toplantı yaptıktan sonra belediyeye geçti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı