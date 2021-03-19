Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te
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Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te

19.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:41
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te

Bir son dakika haberine göre GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Muş'tan kara yoluyla Bitlis'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu, valilik önünde Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Bakan Kasapoğlu'na Vali Çağatay tarafından Ahlat bastonu hediye edildi. Vali Çağatay, AK Parti milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler ve kurum amirleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, buradan da Belediye Başkanlığı'na geçti.

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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