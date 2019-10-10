Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Barış Pınarı Harekatı

10.10.2019 16:10

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amatör Spor Haftası nedeniyle 81 ilin amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir araya geldi.

Kaynak: AA