Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Azerbaycan'da Türkiye Mezunları Programına Katıldı

Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkent Bakü'de düzenlenen Türkiye Mezunları Programı'na katıldı.

Azerbaycan'a resmi ziyaret düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkent Bakü'de düzenlenen ve Türkiye'deki okullardan mezun olan Azerbaycan vatandaşlarını bir araya getiren programa katıldı. Türkiye Bakü Büyükelçiliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Türkiye Mezunları Programı'nda konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Bizler bir elmanın iki yarısı gibi, iki ülkenin insanları olarak sizlerle buluşmak için her fırsatı bir ayrıcalık olarak görüyoruz. Bizim her şeyimiz birdir. Dünümüz birdir, bugünümüz birdir, inşallah yarınımız da bir olacak. İnşallah ortak geçmişimizden gelen güçlü bağlarımızı çok daha da güçlendirerek geleceğe hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de okuyan 20 bin öğrencinin de mezun olduktan bu kafileye katılacağını vurgulayan YTB Başkanı Abdullah Eren ise, "Bu bizim tarihi ilişkilerimizin çok köklü olduğu Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkilerinde daha ileri gitmesi için bir çalışma. Bu kardeşliği, birlikteliği devam ettirelim" şeklinde konuştu.

Programdan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde 140 bin uluslararası öğrenci var, onların 20 bini Azerbaycanlı kardeşlerimiz oluyor. Onlarla bir araya geldik. Gerçekten çok anlamlı bir buluşmaydı. Onların Türkiye'ye dair, okudukları üniversitelere, yaşadıkları illere dair hatıralarını paylaştılar, güzel anılarını paylaştılar. Çok heyecanlı bir atmosfer vardı. Onlarla inşallah Azerbaycan-Türkiye ilişkileri çok daha derin hale gelecek. O, heyecanı, potansiyeli bugün kendilerinde gördük. Bu arkadaşlarımızla birlikte yeni öğrencilerimiz mezun oldukça, ülkelerine döndükçe hem ilişkilerin gelişmesine, hem ticaret, kültürel, sanatsal alanda işbirliklerine katkı sağlayacaklar" dedi. - BAKÜ