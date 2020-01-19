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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

19.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:48
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile beraber Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını takip etti.


Bakan Kasapoğlu'na, Antalya Yetiştirme Yurdu'nda kalan iki öğrenci tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.

Öte yandan, Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Lukas Podolski de müsabakayı statta izledi.

Kaynak: AA
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