Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde söyleşiye katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde söyleşiye katıldı.
Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen, öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamayı amaçlayan "Limitless Makers Programı" yaz kampını ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'nun, yerleşke içerisindeki Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nda katıldığı "Fark Yaratan Gençler İnovatif Çözümler" söyleşisi basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş