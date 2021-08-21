Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
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Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde söyleşiye katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde söyleşiye katıldı.

Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen, öğrencilere akademik girişimcilik alanında eğitim vermeyi ve insanlık yararına teknoloji üretim basamaklarını öğrencilerin kavramasını sağlamayı amaçlayan "Limitless Makers Programı" yaz kampını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'nun, yerleşke içerisindeki Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nda katıldığı "Fark Yaratan Gençler İnovatif Çözümler" söyleşisi basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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