Kastamonu Valiliği, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kastamonu Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kastamonu Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Mücadelenin sesi Anadolu Ajansı 101 yaşında. 101 yıldır Anadolu'nun sesi olan Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor