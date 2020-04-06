Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA'nın 100. yılını kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA