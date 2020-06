Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gayretleri ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz neticesinde bugün ve önümüzdeki hafta kulüplerimiz ödeme alacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gayretleri ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz neticesinde bugün ve önümüzdeki hafta kulüplerimiz ödeme alacaklar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her sektörün önemli sınavdan geçtiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Spor da bundan en ciddi etkilenen konulardan biri. Düşünün olimpiyatlar ertelendi, bazı organizasyonlar iptal edildi. Bu denli büyük çapta etki durumuyla kulüpler, federasyonlar, sporcular ilk kez karşılaştı. Biz ülke olarak gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gerek federasyonlar, kulüpler, sivil toplum kuruluşlarımız ciddi bir iletişim ve çalışma halindeydik. Bu irtibatı koparmadık. İlgili kurumlar kendi çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. TFF, kendi paydaşlarıyla liglerin ne zaman, hangi şartlarda oynanmasıyla ilgili çalışmalar yaptı. Basketbol, voleybol, hentbol federasyonları, diğerleri başka çalışmalar gerçekleştirdi."

Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'in yaklaşık 3 ay aradan sonra geçen hafta yeni normallerle yeniden başladığını hatırlatarak, "Bugün TFF 1. Lig başlayacak. Bu şekilde inşallah liglerin sağlıkla, hiçbir sporcumuza, sporsevere, camia mensubuna zarar gelmeden başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kulüplere başarılar dileyen Kasapoğlu, "Rekabet ne kadar yoğun olursa kalite o kadar güzel olur. Yeter ki dostluk, centilmenlik olsun. Sporun ruhu birleştirmek demek. Sahada korakor rekabet olsa da sonrasında kol kola girip yürüyebilmek, gerektiğinde birlikte hüzünlenip birlikte sevinebilmek demek." ifadelerini kullandı.

"İnanıyorum buradan yine Türk sporu kazanacaktır. Muazzam bir spor potansiyeli olan bir ülkeyiz." diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Önemli tesislere sahip bir ülkeyiz. Ciddi sporcularımız yetişiyor. 2019'da pek çok branşta muazzam başarılar elde ettik. İnanıyoruz ki o başarılar bizi önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara götürecek. Daha büyük başarılarla taçlandıracağız. 2019'daki başarılarımızı öncü olarak görüyoruz. Futbolu, voleybolu, diğer branşlarıyla önemli bir süreci yöneteceğiz. İnşallah bugünler de en güzel şekilde geçecek. Bunu, Türk sporu açısından fırsata çevirme gayretlerimiz var. Bırakın irtifa kaybını, sporumuz açısında inşallah fırsat olacak. Biz buna inanıyoruz, bunu görüyoruz."

Konya'nın İslami Dayanışma Oyunları'na, İznik'in Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor altyapısını en iyi şekilde kullanmaya yönelik gayretlerin devam edeceğini dile getirdi.

Spor turizmiyle ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Kasapoğlu, "Sağlık turizmi Türkiye için ciddi bir potansiyel, spor turizmi de bu yolda ilerliyor. Bu sürecin aşılmasıyla birlikte bununla ilgili güzel gelişmeleri sizinle paylaşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Yayıncı kuruluş bugün ödeme yapacak"

Kulüplerin yayıncı kuruluşla sorun yaşadığına dair haberlerle ilgili soru üzerine Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı sorunlar söz konusu oldu ama dün itibarıyla TFF'nin gayretleri ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerimiz neticesinde bugün ve önümüzdeki hafta kulüplerimiz ödeme alacaklar. O süreç devam ediyor. Spor camiası, finansal anlamda çok daha farklı bir açılım gerçekleştirmek zorunda. Ekonomik konular aslında pandemiyle biraz daha belki farklı boyuta gelse de bunların evveliyatı var. Her birinin ayrı hikayesi var. Bizim her zaman ifade ettiğimiz şu; kulüpleriyle, federasyonlarıyla artık bakış açımızı farklı şekilde geliştirmemiz lazım. Şeffaflık, profesyonellik... Yönetimler için yeni yaklaşımların ortaya konması lazım. Çünkü başarıda, finansal performansta sürdürülebilirlik bizim için önemli."

Bakan Kasapoğlu, yıl başında Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı düzenlendiklerine işaret ederek, "Ülkenin dört bir yanından, farklı branşlardan herkesi çağırdık. Herkes eteğindeki taşı döksün istedik. Ülkemiz tesis olarak muazzam imkanlara sahip, nice nitelikli gençlerimiz var. Spordaki gençlerimizi kazanalım, yetenekleri heba etmeyelim. O yüzden gençleri hangi branşta yeteneği varsa kazanma adına bakanlık olarak yetenek tarama projemize çok önem veriyoruz. Bu süreçte birkaç aylık ertelemenin ardından eylülde tekrar başlayacağız. Yine 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını yapacağız. Yarınların şampiyonlarını birlikte yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Radikal tedbirleri almaya hazırız"

Kulüpler ve federasyonların sorunlarıyla ilgili kritiği, muhasebeyi yapmaya yönelik daha ciddi olmaları gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"60'dan fazla federasyon var. Fazlalığı, eksikliği bunları tartışıyoruz ama federasyonların kendi kendilerini yürütebilirlik, döndürebilirlik, sürdürebilirlik noktasında çok daha farklı noktalara gelmesi lazım. Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Böyle bir şey olmaz. Bu anlamda çalıştay süreciyle her şeyin yeniden düşünüldüğü, çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Mesela çok başarılı bir federasyon, öz geliri ise yüzde 8-9'larda, devlet destekli. Bu olmaz. Uluslararası anlamda kendini ispat etmiş federasyon kendi öz gelirini sağlayacak. Devlet elbette destekler, sponsor bulur ama kendi kendinlere yetebilecek, çarkı döndürecek mekanizmayı inşa etmesi lazım. Federasyon yönetiminin bu konularda kendi planını, finansal projeksiyonunu gerçekleştirmesi lazım. Şu an itibarıyla yeteri kadar devlet desteği var ama devlet desteğinden ziyade bu anlamda kendisini geliştirmeliler. Özel sektörden alabileceği destekler, kendi çalışmalarıyla kazanacağı gelirler çok önemli. Yönetimlerin şeffaflığı, gelecek projeksiyonları bundan sonra çok kritik bir önem arz edecek. Çünkü bakıyoruz; federasyon tabii ki başarılı, tebrik ediyoruz ama mutlaka her birinin bugüne kadarki aşamaları çok iyi kritik etmeleri spekülatif durumları ortadan kaldıracak adımları atmaları lazım. Aski takdirde biz bakanlık olarak bu anlamda radikal tedbirleri almaya hazırız."

Kasapoğlu, her türlü istismara, kötü niyete müdahil olacak bir yapıyı kurmak durumunda olduklarının altını çizerek, "Spor geleceğimiz bizim çok parlak, ciddi bir potansiyelimiz var. Her yerde farklı yetenekler var. Biz sporda en önlerde olmayı hak eden bir ülkeyiz. Avrupa'dan çok daha iyi statlara, salonlara sahibiz. Kış sporlarıyla ilgili tesislerimiz var, Türkiye'nin her tarafına havuz inşa ediyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' diyoruz. 2020 yılı için 1 milyon kişi hedef koymuştuk. Bu pandemi sürecinde birkaç ay havuzları kapattık ama kaldığımız yerden devam edeceğiz, onu da geçeceğiz. Bu kadar su kaynağı, havuzu, tesisi olan bir ülkede isteyen herkese yüzme öğretmek bizim hedefimiz. Kadınlarımızı bu işin öncüsü yapıyoruz. 'Sporun öncüsü kadınlar' projemiz var. Kadınıyla erkeğiyle spor yapan bir ülke olmak zorundayız. Piramidin altını ne kadar geniş tutarsak, o kadar elit sporcu kazandırma imkanımız var. O da olimpiyatlarda, uluslararası organizasyonlarda madalya olarak bize geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

