Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet...

13.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:40
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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