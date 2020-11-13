Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet...
13.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:40
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar