Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri...
13.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:58
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki