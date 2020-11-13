Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri...

13.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:58
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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