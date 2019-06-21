Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu

Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu

- Genel görüntüler Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.

- Genel görüntüler
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.

Kaynak: AA
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