Gençlik ve spor Bakanı Kasapoğlu
- Genel görüntüler Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.
- Genel görüntüler
Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesi Teknoloji ve İnnovasyon konferansına katıldı.
Kaynak: AA
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