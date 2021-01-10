Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz yıl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileyle sokak röportajı yapıp, gazeteciliğin ne kadar özveri ve emek isteyen bir iş olduğunu bizzat deneyimlemiştim. Bütün gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı