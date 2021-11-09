2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet