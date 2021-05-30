Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasının...
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasının...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz...
EuroLeague Final Four'da AX Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
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Son dakika haberi | Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.
Son dakika haberi | Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasının... - Haberler Spor
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