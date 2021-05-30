Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona karşılaşmasının...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague Final Four finalinde oynanacak olan Anadolu Efes - Barcelona karşılaşmasının 21.30'da şifresiz yayınlanacağını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı