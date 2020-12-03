Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

03.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:16
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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