Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.
05.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:10
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi. - ANKARA
Kaynak: İHA