Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Sokakları Bu Uyuşturucu Çetelerine Bırakmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Uyuşturucu, terör örgütlerinin, sokakları terörize etmek isteyenlerin ve toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız." dedi.

Bakan Bak, Mardin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada,18 yaşında oy veren bir gencin artık seçilme hakkına da sahip olduğunu söyledi.

Gençlik kollarından başlayarak siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açtığını işaret eden Bak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız buralara manşetlerle, kasetlerle de gelmedi. Gençlik kollarıyla, milletle, teşkilatla beraber mücadele ederek geldi. Önüne onlarca engel koydular, 'muhtar bile olamazsın' dediler. Ama o bütün engelleri aşarak, sandıkları patlatarak geldi. Milletle beraber geldi, milletle beraber devam ediyor."

Bak, Mardin ve Şırnak'ta çok güzel manzarlarla karşılaştığını dile getirdi.

Halkın terörle mücadeleye büyük destek verdiğini vurgulayan Bak, "Terörü ortadan kaldırıyoruz. Mücadele devam ediyor, halkımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Buraya hizmetler akmaya devam edecek." dedi.

"Allah her millete böyle bir ordu nasip etmez"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Allah her millete böyle bir ordu nasip etmez. Afrin'e giderken bir köyde cuma namazı kılarken gördünüz. 'Bizleri beklemeyin. Bizler şehit olmaya gidiyoruz, ülkemiz için vatanımız için gidiyoruz.' diyorlar. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin."

Terör örgütlerinin dışarıdan beslendiğine işaret eden Bak,"Oraya 5 bin tır dolusu silah yolladılar. Dış güçler ile içerideki işbirlikçileri bize oyun oynamak istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu birlikten geçiyor. Bir olacağız onlara böyle cevap vereceğiz." dedi.

"Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, değerlerine sahip, erdemli, büyüklerine saygılı, vatanını seven bir gençlik istediklerini, bu değerlerin yitirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Gençleri tehdit eden uyuşturucu ve teröre geçit veremeyeceklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu, terör örgütlerinin, sokakları terörize etmek isteyenlerin ve toplumun değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençlere dokunmaktır. gençlerle beraber terörü yok edeceğiz. O terör örgütlerinin bunu kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. O duvarları yıkacağız, gençlerle kucaklaşacağız."

Kongrede, AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu da birer konuşma yaptı.