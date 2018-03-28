Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Dünyada Spora En Fazla Yatırım Yapan Ülke Belki de Birincisi Türkiye"

Ülke Tv ve Spor ve Spor Dergisi'nin geleneksel olarak düzenlediği "4. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül yarışması töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

JW Marriott Otel'deki törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Ödül töreni öncesinde katılımcılara geleneksel sporlar ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımıyla 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın seslendirdiği "Bil Oğlum" türküsüne katılımcılar Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da konuşmasında ödüle layık görülen tüm sporcuları kutlayarak, "Siz başardıkça Anadolu'nun yüzü gülecektir. Siz kazandıkça bu topraklara kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlar azap çekecekler. Her başarıda bu azap daha katlanacak." değerlendirmesini yaptı.

Gecede bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Miletimizin derin muhabbetle bağrına bastığı sporcularımız var. Hepsini tebrik ediyorum. Sporcularımızı destekleyen basın kuruluşlarını kutluyorum. Ülke Tv ailesini de tebrik ediyorum. Başarıyı getiren ruhtur, inançtır ve azimdir. Afrin'de kazanılan zafer de bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. Bir diriliş hamlesi içerisine girilmiştir. Bu coğrafyada at koşturmak isteyen teröristler ve onların arkasındaki destekçilerinin anlamadıkları gerçek budur. Bizim ruhumuz ve ruh üstünlüğümüz vardır. Milletin ayağını tökezletmek isteyenler buna ulaşamayacaktır. Sporcuların müsabakayı çıkarken hissettiği duyguyla Afrin'deki askerimizin duygusu aynıdır. Büyük Türkiye inancı, güçlü Türkiye sevdasıdır. Aziz milete şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Bak: "Sporun birleştirici gücü Türkiye'de önem arz ediyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törendeki konuşmasında Türkiye'nin spora yatırım en önemli ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Sporun birleştirici gücünün Türkiye'de önem arz ettiğini anlatan Bakan Bak, "Spor yönünden şanslı bir ülkeyiz. Sporun tüm kademelerinde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. 2002 yılından itibaren onun sayesinde önemli atılımlar yapıldı. Dünyada spora en fazla yatırım yapan ülke belki de birincisi Türkiye." diye konuştu.

Türk sporcuların her alan önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Bu başarılar giderekte artıyor. Başarılı sporcular ödüllendirilecek. Onlara hak ettikleri ödüller verilecek. Sporun kademelerinde yer aldık. Türk sporunda geleceğe yönelik proje ve planlar için görevlendirildik. Spor ortak bir dil. Sporun gücü bir çok problemi çözebilecek bir enerji ve sinerjiye sahip. Sporu önleyici bir güç olarak görüyoruz. Terörün bıraktığı ortamı, gençlerin üzerindeki tahribatı giderecek önemli bir güç spordur. Sporun gücü orada yansıyor. Bizim gençlerimiz 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak darbecilere karşı yaptılar."

Hükümetleri döneminde engelli sporcu ve vatandaşlar için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Bak, "Engelliler bir şekilde evlerinde tutuluyordu. Engelli gençlerimizi spor sayesinde hem hayata bağladık. Geleceğe yönelik yatırımlar yapıyoruz. Özel sporcularımızda sporun gücünü görüyorsunuz. Biz iddia ediyoruz sporun gücü terörü yenecektir. Spor, uyuşturucunun tahribatını ve uyuşturucuyu yenecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir yasa çıkardıklarını dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"TBMM'de amatör branşlarla ilgili bir yasa kabul edildi. Yasayla profesyonel futboldan elde edilen gelirler amatör spora aktarılacak. Bu önemli bir adım. Amatör ve olimpik branşların güçlenmesini önemsiyoruz. 2002 yılıyla şimdiki dönem arasında önemli bir fark var. Afrindeki yiğitlere selam gönderiyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Bu miletin ezanını kimse susturamayacaktır. Tüm sporcuları başarılardan dolayı tebrik ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, törende yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Spora destek verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

Sporun devlerinin 4. kez buluştuğuna dikkati çeken Çalık, "Sporun gücü, Türkiye'nin gücünü bilerek organize edenler her alandaki sporcularımıza ödüller verilecek. Engelleri aşarak ödül almaya gelen sporcu kardeşlerimiz var. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Bu nüfus içinde genç nüfusun olduğunu biliyoruz. Bunun en büyük zenginliğimiz olduğunu da biliyoruz. Spora verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı'na ödül

Törende Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü de "Yılın Ajansı" ödülüne layık görüldü.

AA'nın ödülünü Spor Haberleri Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan aldı.

Gecede ödül alan kurum, kuruluş, yönetici, spor adamları ve basın mensuplarına ödülleri törene katılan spor, siyaset ve bürokratlar tarafından verildi.

Törende ödül alan yılın sporcuları ise şöyle:

Taha Akgül (Güreş) (Naim Süleymanoğlu Özel Ödülü)

Nur Tatar Askari (Tekvando)

Ampute Milli Takımı (Bedensel Engelliler)

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı (Voleybol)

Ramil Guliyev (Atletizm)

Esra Bayrak (Özel Sporcular)

Uğur Aktaş (Karate)

Kenan Sofuoğlu (Motosiklet)

İlhan Çıtak (İşitme Engelliler Güreş)

Nagihan Kalyoncu (Kick Boks)

Ayşe Begüm Onbaş (Cimnastik)

Mihraç Akkuş (Judo)

Rıza Kayaalp (Güreş)

Ödül töreni sonunda bakanlar, ödül alan sporcular, federasyon başkanları, katılımcılar, spor ve siyasetçiler birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.