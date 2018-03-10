Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Parlamentolararası Futbol Turnuvası için Azerbaycan'ın başkent Bakü'de bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. İlk önce Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret eden Bak, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Bak, daha sonra Türk şehitliklerine geçerek Türk Şehitliği anıtına karanfil bıraktı.

Bakan Bak'a ziyaretleri esnasında Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da eşlik etti. - BAKÜ