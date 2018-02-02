Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Aklımızı Asla Kiraya Vermeyelim, Milletimiz İçin Kullanalım"

ADIYAMAN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kendimizi iyi yetiştirelim, araştıralım, soruşturalım, aklımızı asla kiraya vermeyelim, milletimiz için kullanalım. Bizim aklımız bize yeter" dedi.

Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları İl Başkanlığı kongresinde partilileri seslendi. Bakan Bak, çağın bilgi çağı olduğunu herkesin kendisini oldukça iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi. Herkesin birer yabancı dil öğrenmesi gerektiğini Türkiye'nin güçlü bir gençliğe, bilgili bir gençliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, "Bugünkü kongre bize şunu gösteriyor, Adıyaman'ın gençleri 2019 seçimlerine hazırlanıyorlar, antrenmanları güzel yapıyorlar. Gençlerimizin sesleri gür, heyecanları, coşkuları müthiş, Ben inanıyorum ki 2019'da, hem belediye seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde, hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor kıracaksınız buna yürekten inanıyorum" dedi.

"Terör devletlerinin kurulmasına asla müsaade etmeyiz"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Bak, "Afrin operasyonu devam ediyor. Afrin operasyonunda şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ürettiğimiz silahlarla alçak teröristlerin etkisiz hale getiriyor. Biz sınırlarımızda terör devletlerinin kurulmasına asla müsaade etmeyiz. Mehmetçiklerimiz orada, Mehmetçiklerimiz sizlerle beraber sizlerin dualarıyla beraber orada. Gençler bazı tavsiyelerimiz var, artık bu çağ bilgi çağı, bilgi bu çağda en güçlü kuvvettir. Kendimizi iyi yetiştireceğiz. Ne yaparsak yapalım, doktorda olsak mühendiste olsak hukukçuda olsak en iyisini yapacağız. En iyi mühendisler Türk mühendisleri olacak. En iyi doktorlar Türk doktorları olacak. İşte bu yüzden çok ama çok çalışmalıyız. Sonra mutlaka bir yabancı dil öğrenin, ne olursa olsun çünkü bizim güçlü gençliğe, bilgiye sahip, bilgi donanımlı gençlere ihtiyacımız var. Kendimizi iyi yetiştirelim, araştıralım, soruşturalım, aklımızı asla kiraya vermeyelim, milletimiz için kullanalım. Bizim aklımız bize yeter. O yüzden kendimizi çok iyi yetiştireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, "Oku, düşün, uygula anlayışı kendisine ilke edinmiş AK gençlik, partimizin haykıran sesi, bayrak tutan eli, kapı kapı gezen neferi, dimdik duran marşıdır. Kutlu yürüyüşümüzün davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu davanın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, "Böyle bir gençlikle, böyle bir AK gençlikle, böyle bir Adıyaman gençliğiyle bende gurur duyuyorum, Türkiye'de gurur duyacak inşallah. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını kuracak gençliktir. 15 Temmuzda hain darbe girişimine karşı bu gençlik dur dedi. Bu gençlik bundan sonrada darbe düşünenleri aklından geçirdikleri anda sizden dolayı duracaktır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu millet milleti İbrahim'dir. Bu bayrağı en güzel yerlerde dalgalandıracağız ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz ve bir gün mazlumlar ile haklılar dünyaya hakim olacaktır" şeklinde konuştu.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise, "Bütün seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 56 artı 1 dedik ama Adıyaman rekorlar kırıyor, dereceler yapıyor. Bu yeni dönem de 2019 yılında kendi rekorumuzu kırmak için yeniden dereceler yapabilmek için Adıyaman'ın gençleri, dava arkadaşlarım beraber çalışacağız inşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Buradan herkes duysun ki bu ümmetin merhamet eli olan bu aziz millet insanlığım metanet eli olan bizim milletimizin sesi daha güçlü çıkacak" sözlerini kullandı.

Birilerinin Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olduğunu belirten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın,"Enerjimizi hiç kaybetmeyeceğiz. Okuyacağız, düşüneceğiz, uygulayacağız ve hep birlikte sonuçlandıracağız. Nasıl ki büyük usta öyle diyor, aynı zamanda da siyasetin tek imanı ahlaktır diye hepimize de bir adres gösteriyor. Biz edebimizle, ahlakımızla, dava şuurumuzla, milletimizle, bayrağımızla hep birlikte Türkiye oluşumuzla inancımızı kaybetmeden 2019'a kadar adım adım koşar adım yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bir senaryo devam ederken bundan sonraki plan ne olur diye onun hesabını yapıyorlar. Bunu bileceğiz çünkü birileri Türkiye'nin o geçmiş medeniyeti oluşturan 600 yıl adaletle hükmeden bu Türkiye'nin güçlenmesinden, büyümesinden rahatsız. Birileri Türkiye'nin o zalimlere karşı dik durarak bütün mazlumları göğüslenmesinden rahatsız. Birileri bu milletin yeniden uyanmasından rahatsız. Yeniden dirilişe geçmesinden rahatsız, çünkü onlar biliyorlar ki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan bütün ümmetin yegane umududur" dedi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine, Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, partililer ile çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN